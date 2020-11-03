حقائق تكشف لأول مرة.. تعرف على آخر 10 رؤساء أمريكيين- فيديو

المستقلة /- عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يكشف عن آخر 10 رؤساء أمريكيين حكموا البيت الأبيض ومنهم ليندون جونسون فترة الحكم من 1963 _ 1969 الحزب الديمقراطي .

وأضاف الفيديو أن من ضمن الحكام ايضا ريتشارد نيكسون فترة الحكم من 1969 _ 1974 الحزب الجمهوري، وجيرالد فورد فترة الحكم 1974 _ 1977 الحزب الديمقراطي .

وأوضح الفيديو أن جيمي كارتر كانت فترة حكمه من عام 1977 _ 1981 الحزب الديمقراطي ورونالد ريجان فترة حكمه من 1981 _ 1989 عن الحزب الجمهوري .

وتابع : أن جورج بوش الأب حكم من عام 1989 _1993 عن الحزب الجمهوري وبيل كلينتون فترة الحكم من 1993 _2001 عن الحزب الديمقراطي وجورج دبليو بوش فترة الحكم من 2001 _2009 الحزب الجمهوري .

واستكمل : أن باراك أوباما فترة حكمه كانت من عام 2009 _ 2017 عن الحزب الديمقراطي وآخرهم دونالد ترامب فترة حكمه من عام 2017 _2020 عن الحزب الجمهوري وقد يفوز بولاية حكم جديدة https://youtu.be/XvwxnBYokdo