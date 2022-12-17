حزب الطريقة القادرية والمشروع الوطني ينضمان لتحالف الانبار

المستقلة / العراق / أعلن حزب الطريقة القادرية الكسنزانية والمشروع الوطني بقيادة جمال الضاري ، انضمامهما لتحالف الانبار الموحد الذي يترأسه جمال الكربولي.

وذكر مصدر مطلع اشترط عدم ذكر اسمه ، ان ” الإعلان جاء خلال اجتماع عقد في العاصمة الاردنية “عمان” وبحضور قيادات احزاب التحالف .

وشدد المصدر، ان المشروع الوطني بقيادة جمال الضاري اعلن انضمامه لتحالف الانبار الموحد، موضحا ان انضمامه جاء بناء على قناعة تامة بان التحالف الجديد هو مشروع حقيقي وواقعي هدفه التغيير والشراكة عن طريق الصدق والأمانة”.

من جانب آخر، أعلن حزب الطريقة القادرية الكسنزانية الذي يترأسه الشيخ نهرو عبدالكريم الكسنزاني ، انضمامه خلال الاجتماع مؤكدا ان “دخوله التحالف ليس من اجل المناصب، بل المشاركة في القرار .

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