حراك لتشكيل اطار تنسيقي “سني” لمواجهة طموحات الحلبوسي

المستقلة/- كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود حراك بين عدد من الكتل السياسية التابعة للمكون السني للتوحيد مواقفها ازاء ما وصفته “طموحات” محمد الحلبوسي.

وقالت المصادر لـ(المستقلة) مشترطة عدم ذكر اسمائها ، أن هذا الحراك يهدف الى تشكيل اطار تنسيقي “سني” مشابه للإطار التنسيقي “الشيعي” الذي واجه به زعيم التيار الصدري، من أجل ايقاف طموحات محمد الحلبوسي التي تهدف الى السيطرة على القرار واعلان نفسه زعيما اوحد للمكون السني.

واشارت ، الى أن اطراف هذا الحراك التي حققت حتى الان اربعة اجتماعات في اوقات مختلفة، يهدفون الى دعم كتلة عزم بقيادة مثنى السامرائي لمواجهة كتلة السيادة التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يذكر أن معلومات سابقة اشارت الى وجود حراك لاجل إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان ، وانتخاب شخص آخر يمثل المكون السني، وفي حال نجاح تشكيل الاطار التنسيقي”السني” فمن المرجح أن يكون البديل للحلبوسي احد اعضاء التحالف الجديد الذي يضم اسماء بارزة عديدة.

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