حبس الفنان المصري أحمد فلوكس

المستقلة/- منى شعلان/قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس أسبوع، غيابيا، وكفالة مالية قدرها 200 جنيه، لاتهامه بقذف رجل أعمال في الهاتف، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

كان رجل أعمال تقدم ببلاغ، يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالتسبب في إزعاجه وإساءة استخدام أجهزة الاتصال، و قذفه في مكالمة هاتفية.

واتهم البلاغ الفنان بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدًا بإساءة استخدام التكنولوجيا وسب المجني عليه من خلال تطبيق “واتساب”، مؤكدًا أن الواقعة بدأت بعد قيام أحمد فاروق توفيق صالح، الشهير بأحمد فلوكس، بإرسال رسائل تسيء إلى موكله عن طريق “واتساب”.

وذكر البلاغ أن مباحث الإنترنت قامت بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث تبين حقيقة البلاغ وتم إرسال الشكوى لنيابة العجوزة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة البلاغ إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها اليوم بالحبس أسبوعا مع الشغل على أن يوقف تنفيذ هذا الحكم في حالة سداد المتهم مبلغ 200 جنيه.

وسدد فلوكس الكفالة المالية وتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا.