حبس الفنان التونسي بشير بعد اعتدائه بالضرب على مواطن

المستقلة/- منى شعلان/أمرت النيابة العامة في تونس، مساء أمس الأربعاء، بحبس الفنان الشاب بشير، على خلفية اعتدائه بوحشية على مواطن تونسي وكسر يده.

وأحالت النيابة العامة ملف الشاب بشير إلى فرقة الأمن بمنطقة العمران في العاصمة تونس، وأمرت بسجنه مع وشابين آخرين تورّطا معه بالاعتداء واستخدام العنف الشديد بحق مواطن تونسي.

وتعود تفاصيل القضية في حصول خلاف بين شابين وشاب آخر داخل محل تجاري في حي الانطلاقة بالعاصمة تونس، فتدخل الشاب بشير بين الطرفين لفض الخلاف والمعركة بينهم، عندها حصل خلاف بينه وبين الشاب الثالث، فاعتدى عليه بواسطة هراوة على يده، مما كاد أن يتسبب بقطعها.

وتم نقل الشاب المعتدى عليه إلى مستشفى ”شارل نيكول“ في العاصمة تونس، ليخضع لعملية جراحية، وتطلبت حالته الصحية شهادة طبية بوجوب بقائه تحت المراقبة الصحية لمدة 20 يومًا.

يذكر أن الشاب بشير دخل السجن، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أن اعتدى على رئيس محطة الإقلاع في مطار جربة، بالعنف المادي واللفظي وبقي في السجن لمدة شهرين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الشرطة يهزم نفط ميسان في الدوري العراقي

اخر الاخبار

حبس الفنان التونسي بشير بعد اعتدائه بالضرب على مواطن

اخر الاخبار

مطالبات بوقف البرنامج التونسي “أنجلينا 19”.. بسبب لقاح كورونا

اخر الاخبار

أمير الكويت: لن نسمح لأحد بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد

اخر الاخبار

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

اخبار العراق

أبو رغيف يهنأ بفوز دار ثقافة الاطفال  بجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة والاسرة

اخبار العراق

بسبب توصيفه بالمنطقة الخطرة.. الشركات الكندية تعزف عن  الاستثمار في العراق

اخبار العراق

بسبب توصيفه بالمنطقة الخطرة.. الشركات الكندية تعزف عن  الاستثمار في العراق

اخبار العراق

كربلاء يخسر اولى مبارياته في بطولة اندية الدرجة الاولى

ثقافة وفنون

فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي

اخبار العراق

زياد خلف: القمة العراقية للتحول الرقمي بوابة لتطور البلاد

اخر الاخبار

نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين اللبنانية.. لهذا السبب

رياضية

جدول مباريات الجولة 30 من الدوري العراقي

رياضية

تحديد موعد المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول

اخر الاخبار

“ارجوكم ادعولها”.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالة والدته الصحية

اخر الاخبار

تظاهر المئات من العقود و الاجراء اليومية في محافظة البصرة

رياضية

بوفون يعلن موعد رحيله عن يوفنتوس