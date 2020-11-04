جو بايدن يلقي كلمة للشعب الأمريكي

المستقلة/- أعلنت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن إلقائه كلمة إلى الشعب.

وأفادت مؤشرات أولية ضمن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية هاواي، وأصوات المجمع الانتخابي فيها، والمقدر بـ 4 أصوات، ضد الرئيس دونالد ترامب.

من ناحية أخرى، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء، بقرب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية تكساس الهامة، في سباق الانتخابات الرئاسية ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتمتلك ولاية تكساس الأمريكية، 38 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يجعل الفوز بها، يحقق تقدم كبير لترامب في التصويت.

وحصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، إنديانا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، وميزوري، نبراسكا، نورث داكوتا، وأيضا ساوث كارولينا ويوتا وفرجينيا الغربية.

فيما حقق بايدن انتصارًا في كاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيو مكسيكو ونيو جيرسي، وميرلاند وفيرمونت، ونيو هامشير، وواشنطن.