جهاز الإحصاء الفلسطيني يكشف عن عدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف 2021 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، أن عدد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في العالم حتى منتصف العام الجاري بلغ 13.8 مليون نسمة.

وقال في بيان: “بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك حوالي 13.8 مليون فلسطيني في العالم حتى منتصف عام 2021، منهم نحو 5.23 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، 2.66 مليون ذكور و2.57 مليون إناث”.

وأضاف البيان أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر بلغ “حوالي 3.12 مليون نسمة، منهم 1.59 مليون ذكر و1.53 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 2.11 مليون نسمة، منهم 1.07 مليون ذكر و1.04 مليون أنثى”.

وأشار البيان إلى “أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2020 بلغ 26% في فلسطين، بواقع 16% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة”.

وقال الجهاز: “وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 40% مقابل 23% بين الذكور”.

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