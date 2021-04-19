جنرال إسرائيلي يكشف عن تهديد حقيقي يقترب من بلاده

المستقلة /- كشف جنرال إسرائيلي، عن تهديد حقيقي يهدد ويقترب من بلاده، ليس من إيران وحدها، ولكن من جهات وجبهات مختلفة متعددة.

وذكر الجنرال يوسي لانغوتسكي، قائد الوحدة الإسرائيلية رقم 81 للتكنولوجيا، في صحيفة “معاريف”، أمس السبت، أن هناك تهديدات حقيقية تحيط ببلاده، وأن الأنظمة الدفاعية الأخيرة لا يمكنها وقف تلك التهديدات، خاصة منظومة “القبة الحديدية”.

وأكد الجنرال الإسرائيلي إن “القبة الحديدية” أثبتت عدم فعاليتها، وعجزت عن قدرتها على إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مهددة من قبل حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك حزب الله اللبناني، فضلا عن تهديد إيران أيضا، وبأن تلك المنظومة “القبة الحديدية” لا يمكنها التصدي للقذائف والصواريخ المتوالية من كل هذه الجبهات، وإن اعترف بتصديها لرد جزئي ومحدود فقط.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن تكلفة التصدي للقذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي مرتفعة، بحيث تبلغ تكلفة كل إطلاق صاروخ للقبة الحديدية أكثر من مئة ألف دولار، مقارنة بسعر تصنيع هذه الصواريخ الفلسطيني، وأنه أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ فلسطيني واحد، ما يعني ضرورة وجود مخزون كاف لصواريخ منظومة “القبة الحديدية”.

وطالب الجنرال يوسي لانغوتسكي بلاده بضرورة الإسراع في وضع خطة طوارئ، بدعوى أن الظروف الحرجة السابقة أثبتت أن منظومة “القبة الحديدية” غير عملية، مشددا على أن التهديد الصاروخي بمثابة تهديد حقيقي وكارثي على إسرائيل.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطأ فادح .. رجل يتلقى لقاحين مختلفين ضد كورونا

اخر الاخبار

طريقة تنظيف المكيف قبل تشغيله على البارد هذا العام

اخبار العراق

استمرار صعود اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

حرب : خروج العراق من قائمة المخاطر المرتفعة يعد نصرا سياسيا واقتصاديا

اخر الاخبار

الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض الاحتياطيات المتراكمة

اخر الاخبار

العالم ادخر 5.4 تريليون دولار بسبب كورونا

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قرابة المليون مواطن من يستلمون مفردات البطاقة التموينية

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قرابة المليون مواطن من يستلمون مفردات البطاقة التموينية

اخر الاخبار

جنرال إسرائيلي يكشف عن تهديد حقيقي يقترب من بلاده

اخبار العراق

الرافدين : صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

اخبار العراق

التخطيط : مؤشرات الفقر وصلت الى 27% بعد رفع سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

تغلب على العطش نهائياً خلال الصيام لهذه الخطوات

اخبار العراق

طقس العراق :ارتفاع شديد في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

اخر الاخبار

واشنطن: لا تنازلات لطهران

اخر الاخبار

تحذير مهم .. النوم مباشرة بعد السحور وخطر الإصابة بالجلطة

اخر الاخبار

مقترح لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق

اخبار مصر

شرب الحشيش والخمر لا يبطل الصيام..فتوة تثير الجدل وتخلق البلبلة