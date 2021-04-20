جمعت 500 مليون جنيه..الأمن المصرى يقبض على مستريحة المنوفية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أم عبده اسم أصبح حديث الباجور خاصة وبين أهالي المنوفية  ومصر أيضا عقب قيامها بالنصب على المواطنين وجمع أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه بحجة تشغيلها.

أم عبده أو “هالة. ع”، ابنة مركز الباجور، عملت على مدار السنوات الماضية في توثيق علاقتها بالشخصيات المهمة بالمركز وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكانت تظهر دائما في العديد من الاحتفالات الرسمية.

مستريحة المنوفية أوهمت المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية حتى وصلت المبالغ التي جمعتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه

اختفت أم عبده وبحث عنها الأهالي دون فائدة، ليتم تحرير أكثر من ٢٠ محضرا ضدها بقسم شرطة  الباجور.

بدأت “أم عبده” وقائع جمع الأموال كما يحكيها أحد الأهالي منذ ٤ سنوات بإقناع الأهالي بتشغيل أموالهم، حيث أكدت أنها تعمل في مجال تربية الماشية والدواجن مقابل أرباح شهرية وصلت إلى ١٥٠ ألف جنيه، وكان هناك ثقة بينهم خصوصا أنها كانت تقيم بين الأهالي في مدينة الباجور هي وعائلتها.

وأضاف أنها أوقفت الأرباح قبل شهرين وفوجئ الأهالي باختفائها، مما اضطرهم إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة ومنهم من رفض ولكن وصل عدد المحاضر إلى ٢٠ محضرا

في الوقت نفسه، أعلنت مديرية أمن قنا عن ضبط “هالة. ع”، المعروفة باسم مستريحة المنوفية، عقب النصب على عدد كبير من المواطنين وتحرير العديد من المحاضر بقسم الأموال العامة يتهمها بالنصب والاستيلاء على الأموال بحجة تشغيلها.

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