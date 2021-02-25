تويتر تتوقع الوصول إلى 315 مليون مستخدم في 2023
المستقلة/-تتوقع منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم الخميس، مضاعفة الإيرادات السنوية لتصل إلى 7.5 مليار دولار على الأقل.
وتوقع توتير الوصول إلى 315 مليون مستخدم في عام 2023 ، مما يرفع أسهمها بأكثر من 8٪.
ستعزز تويتر ميزاتها الجديدة لزيادة الإيرادات والمستخدمين ، كما قالت قبل عرض المستثمرين يوم الخميس.
وتكافح تويتر للحاق بمنافسين أكبر مثل فيس بوك والتطبيقات الأصغر مثل تيك توك في تقديم الميزات.
ولكن في الأشهر الأخيرة ، أطلقت تويتر خدمات مثل الدردشة الصوتية ، على غرار خدمة تطبيق”كلوب هاوس”.
قال الرئيس التنفيذي جاك دورسي خلال يوم المستثمر الافتراضي على تويتر: “نعلم أننا كنا بطيئين”. “عندما تقارننا بأقراننا ، كان الأمر صارخًا بشكل خاص.”
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