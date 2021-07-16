تونس.. دعوة لإشراك الأطباء البياطرة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/دعا الدكتور التونسي ذاكر لاهيذب إلى إشراك الأطباء البياطرة من القطاعين العام والخاص في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا

وكتب لاهيذب عبر “فيسبوك” أمس الخميس، إن الأطباء البياطرة ”لديهم دراية تامة بكل قرية وكل عائلة وكل دوار وقاموا بتلقيح كل المواشي العديد من المرات في السنة”، معتبرا أن ”فكرة استعمال النسيج المهني المتطور جدا لزملائنا الاطباء البياطرة  ستكون عملية جدا”.

وأوضح أن الأطباء البياطرة ”لديهم معرفة تامة بالمسالك الفلاحية والريفية وسيارات رباعية يمكن استعمالها في حملات التلقيح وعلاوة على أن العديد منهم أعربوا عن تطوعهم للقيام بتلقيح المواطنين”، بالإضافة إلى امتلاكهم ”لسلسلة حفظ درجات الحرارة المنخفضة لسلامة التلاقيح”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تونس سجلت منذ بداية يوليو أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية.

وكشف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي الأربعاء أن بلاده تحصلت على حوالي 4 ملايين جرعة تلقيح ضد كورونا، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ستبدأ قريبا “حملة تكثيف تلقيح المواطنين الراغبين في ذلك

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