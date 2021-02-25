تونس : المحكمة تفرج عن المرشح الرئاسي السابق

المستقلة /- أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، قرارا باطلاق سراح رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، الموقوف منذ أغسطس الماضي بتهم مالية .

يأتي القرار مقابل توفير ضمان مالي قدره 10 ملايين دينار (نحو 3700 دولار)، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكيملي الذي أجري في القضية التي تعلقت به، بحسب ما ذكرته إذاعة “موزاييك” المحلية.

والقروي رجل أعمال وقطب إعلام أُوقف في 23 أغسطس/آب وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق سراح نبيل القروي مشروط بتأمين مبلغ الضمان لدى الخزينة العمومية، والاستظهار بالوصل للجهات القضائية المختصة، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض