تونس.. الإطاحة بمسؤولين في مطار قرطاج بعد دخول إرهابى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت وسائل إعلام محلية في تونس، اليوم الثلاثاء، أنّه تقرر إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين وإدخال تعديلات على إدارة مطار قرطاج الدولي وعدد من المصالح والإدارات؛ على خلفية تمكين عنصر متطرف من المرور من بوابة مطار قرطاج الدولي.

وأوضحت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنّ جمال الريحاني المصنّف على أنه عنصر متطرف كان قادما من تركيا دون جواز سفر، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة ست سنوات وتم تمكينه من العبور في مطار تونس قرطاج.

وبحسب الإذاعة، فقد شملت هذه الإعفاءات: محافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مصلحة الاستعلامات ورئيس مصلحة الإرهاب ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية بالمطار.

وكان النائب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي بدرالدين القمودي، كشف في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل عنصر متشدد تونسي يدعى جمال الريحاني من تركيا، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات في شأنه، ومتهما أطرافا فاعلة في وزارة الداخلية بتسهيل دخوله، وبالتقصير في اتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات.

وكتب القمودي في منشور على فيسبوك: “يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول أحد الإرهابيين، مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به“، مؤكدا أنّ ”الأمر أعمق من الاشتباه عندما نعلم أن السلطات التونسية تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن الناقلة التركية“، مقدّما رقم الرحلة ورقم المقعد.

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