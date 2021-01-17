تونس.. اعتقال 242 شخصا بعد أحداث شغب ومواجهات مع الأمن

تونس.. اعتقال 242 شخصا بعد أحداث شغب ومواجهات مع الأمن

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد أنها اعتقلت أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية، عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة يوم السبت.

وقال وليد حكيمة المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب الممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.

واندلعت اليوم مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم.

وفي بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات احتجاجا على التهميش والفقر والبطالة.