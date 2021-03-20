توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل

المستقلة/-يتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أن يرتفع سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس.

وأسعار النفط بصدد الهبوط نحو 9% هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7% يوم أمس الخميس.

وقفز برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الثامن من مارس للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كوفيد-19، وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع جولدمان ساكس أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعا في الأشهر المقبلة.

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