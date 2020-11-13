توضيح هام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول قروض العاطلين
المستقلة /- تقدم وكالة الصحافة المستقلة بعضا من التوضيحات المهمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول القروض
اولا: تسجيل 100 ألف طلب للحصول على قروض العاطلين .
ثانيا: التوزيع على شكل وجبات وباعداد تصل من 5 الاف الى 6 الاف للوجبة الواحدة تباعاً .
ثالثا: سيتم رفع الاسماء الكترونياً عبر روابط خاصة .
رابعا: ستكون هناك نقاط للمتقدم والاولوية حسب التحصيل الدراسي للمتقدم وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وممن اشتركوا في الدورات التدريبية والمهنية التي اقامتها الوزارة .
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