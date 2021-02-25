توتنهام يستقر على خليفة مورينيو

المستقلة/- استقرت إدارة نادي توتنهام هوتسبير على أحد المدربين الألمان، لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، حال اضطرت لإقالته بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “التيليجراف” البريطانية، فإن النادي اللندني يضع عينه على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، تحسبا لرحيل مورينيو.

وبات المدرب البرتغالي تحت ضغط هائل في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تراجع السبيرز للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم نجاح توتنهام في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في نهاية العام الماضي، إلا أن تراجع نتائجه أدى لتقهقر الفريق في الترتيب، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات.

ويرتبط ناجلسمان بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، حيث يقضي ثاني مواسمه مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويحتل لايبزيج حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا، متأخرا بنقطتين فقط عن المتصدر بايرن ميونخ.
وكان ناجلسمان قد اعترف مؤخرا باهتمامه بالعمل مستقبلا في الدوري الإنجليزي، حيث قال: “البريميرليج يثير اهتمامي بشدة، ويمكنني تخيل نفسي مدربا هناك يوما ما”.

وأتم: “من الممكن أن يكون أحد أهدافي الكبرى أن أكون مدربا مميزا في البريميرليج، مثلما فعل يورجن كلوب، الذي حقق نجاحات هائلة مع ليفربول”.

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