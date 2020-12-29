تقرير : عائلة ميسي لديها رغبة واضحة في الذهاب للعيش بميامي

المستقلة /- يبقى مستقبل النجم الأرجنتيتي ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الشغل الشاغل للجميع في كتالونيا، خاصة وأنه لم يجدد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وألقى برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، اليوم الثلاثاء، الضوء على عامل مهم سيلعب دورًا محوريًا في تحديد وجهة ميسي المقبلة، حيث أشار إلى أن عائلة النجم الأرجنتيني لديها رغبة واضحة في الذهاب للعيش بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية سواء عاجلاً، أو آجلاً.

وكانت العديد من التقارير، ربطت ميسي مؤخرًا بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن ميسي لا يظهر أي اهتمام بالبقاء في برشلونة، ولا يعتبر ذلك خيارًا في أي وقت.

وأوضح “الشيرنجيتو” أن رأس البرغوث بات خارج النادي الكتالوني، منذ إرسال البروفاكس (خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل وموثق) لطلب فسخ عقده خلال الصيف الماضي.