تقرير.. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل الى 150 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.677 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 573 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.104 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 354 الف برميل يوميا”.

كما أشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.737 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 668 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 464 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 346 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 143 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 137 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 132 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا او ليبيا”.

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