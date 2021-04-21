تقرير : العالم سيشهد طفرة في أجهزة التتبع الذكية والآثار المترتبة على الخصوصية

المستقلة /- يبدو أن العالم سيشهد طفرة في الأشهر المقبلة في أجهزة التتبع الذكية، والآثار المترتبة على الخصوصية، حيث أعلنت شركة سامسونغ أنها ستمتلك نظاما إيكولوجياً للتتبع بالتزامن مع طرح ميزة Unknown Tag Search، التي ستصل قريبا إلى تطبيق SmartThings Find.

ووفقا لتقرير MacRumors ، أضافت سامسونغ بعض الميزات إلى نظامها الأساسي لمعرفة ما إذا كان شخص ما يستخدم منتجاتها للتجسس، ما يجعلها مصدرا رائعا إذا كنت قلقا بشأن خصوصيتك أو وضعك الأمني.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن أداة  SmartTag، التي يمكن استخدامها للعثور على العناصر المفقودة، أو ببساطة للتحقق من موقع حيوان أليف أو سيارة.

وتعمل الأداة عن طريق إرسال رسائل قصيرة يتم جمعها بواسطة جميع منتجات سامسونغ المتداولة، وتسليمها إلى خادم وعرضها على شاشة المستخدم عبر تطبيق SmartThings Find.

وباستخدامها، سيتمكن المستخدمون من تتبع المنطقة المحيطة بحثا عن الأشياء أو الأدوات التي لا تنتمي إليهم، لكنها تتحرك أو تقترب منهم، كما يمكن أن تكون هذه الميزة آمنة جدا للمستخدمين، حيث يمكنها ضمان عدم قيام أي شخص بتتبعك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة المصنعة أيضا أن مساعدها Bixby سيكتسب القدرة على العثور على SmartTags، وإذا وضعت الأداة على عنصر معين وقمت بتسميته، فيمكن استخدام Bixby للعثور على هذا الشيء.

في غضون ذلك، تحاول سامسونغ طمأنة مستخدميها أن ميزة ”التتبع“ صممت لتكون آمنة، وأن بيانات المستخدم يتم تشفيرها وحمايتها من خلال معرف عشوائي يتغير كل 15 دقيقة.

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