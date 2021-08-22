تقرير : ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا بمعدل 30 الف برميل يوميا

المستقلة /- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، عن ارتفاع صادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 30 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.423 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار100 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.423 ملايين برميل”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 150 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 120 ألف برميل يوميا”.

واشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,057 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 629 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 500 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 363 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 214 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 197 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا وبمعدل 143 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت البرازيل وبمعدل 70 الف برميل يوميا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة الصحة : خطة لزيادة عدد منافذ التلقيح واستخدام التلقيح الميداني

اخر الاخبار

جوجل تؤكد أنها ستغلق تطبيق “Android Auto for Phone Screens” المستقل

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يؤكد على اهمية التحول الى الطاقة البديلة

اخبار العراق

التربية تستعد لتوزيع مناهج العام الدراسي الجديد

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا بمعدل 30 الف برميل يوميا

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا حول العالم الى اكثر من 211 مليون

ثقافة وفنون

فيلم Free Guy يحقق إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار

ثقافة وفنون

فيلم Free Guy يحقق إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار

اخر الاخبار

ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي .. مساء اليوم

اخر الاخبار

ترامب يصف قرار الانسحاب من افغانستان بأنه اكبر اهانة لامريكا

اخبار الاردن

بدء دخول الشاحنات الأردنية والعراقية للبلدين بنظام “door to door”

اخبار العراق

التخطيط : ارتفاع نسبة الفقر الى 52% في محافظة المثنى

اخبار العراق

الفرطوسي : الموانئ سجلت ارتفاعا كبيرا في اعداد السفن والبواخر الداخلة اليها

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يعيد تنشيط مشروع قانون استرداد عائدات الفساد للبرلمان

اخبار العراق

الكاظمي يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي

اخر الاخبار

ادفوكات يقرر استبعاد جيلوان حمد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران

اخبار العراق

الحشد يتبرع لذي قار بسبعين الف رحلة مدرسية