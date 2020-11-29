تفاصيل المعرض الأول للسيارات الكهربائية والهجينة بالرياض

المستقلة /- أعلنت منذ فترة المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030 والتي تحث على الصناعات النظيفة لبناء اقتصاد منافس وتنمية مستدامة وبنية تحتية تعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية القريبة والبعيدة المدى لدى المملكة.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية اتجهت أنظار المملكة العربية السعودية الى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، باعتبارها قد تصبح جزءًا طبيعيًا من نظام النقل البيئي، وأنها تتمتع بإمكانات تقنية متطورة وتمثل فرصًا واعدة لتحيق هدفها.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أقامت المملكة العربية السعودية اول معرض من نوعه في الشرق الأوسط بمنطقة الرياض للسيارات الكهربائية والهجينة من الفترة ٢٥ إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١ بمشاركة العديد من المصانع والوكلاء حول العالم.

وأعلن منظمو المعرض أن الهدف من إقامة المعرض هو رفع مستوى الوعي بالسيارات الكهربائية والهجينة كونها تعكس مستقبل النقل في المملكة، وكون أن الاستثمار في مثل هذه النوعية من السيارات يشكّل توجهًا هامًا، سواءً من حيث التصنيع، أو التطبيقات المتنوعة، أو الاستيراد والتصدير.

وقال فيصل أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية: ” إن ما يدعو للفخر أن يُنظّم حدث هام كهذا داخل المملكة، مما يُعد انطلاقًا نحو مستقبل مزدهر للنقل الحديث بإذن الله “.

وأضاف أبو شوشة: “من المهم إعداد السياسات والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة بصناعة السيارات الكهربائية بشكل متميز واستباقي، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز نقل التقنية، إن الاستثمار في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بالمملكة أمر يستحق الدراسة، خاصةً أنه يندرج تحت مظلة رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية”.

وصرح جيلبير تيغو الرئيس التنفيذي لشركة “إي – ايكــو سوليو شنز” الشركة المالكة لـ e-MotorShow بالشرق الأوسط ، بالشراكة مع الشركة السعودية لتنظيم المعارض و التسويق ” سيمارك ” في المملكة العربية السعودية، قائلا: ” في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات على الصعيد العالمي ، وارتفاع الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد نموًا واسعًا ، يأتي تنظيم e-MotorShow الشرق الأوسط الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي ، متناغما مع خطة النقل الوطنية للمملكة ورؤية 2030 ، بهدف تطوير قطاع النقل والاستفادة من طاقاته الاستيعابية.

وأضاف تيغو: “أنe-MotorShow الشرق الأوسط ستتيح فرصة متميزة لعشاق السيارات ليشاهدوا ويختبروا أحدث السيارات الكهربائية والهجينة التي تطرحها أبرز مصانع السيارات العالمية على حلبة “e-circuit ” ستخصص لتجارب هذه السيارات إلى جانب التعرّف على هذه التقنية الجديدة من خلال جلسات المناقشات التقنية التفاعلية اليومية”Tech-Talks” ويمكن للمهتمين متابعة كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض من خلال الموقع الرسمي للشركة.