تعيين البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، تعيين البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن “غوتيريش، أعلن اليوم تعيين الممثلة الدائمة لبولندا لدى المنظمة، يوانا فرونيتسكا، منسقا خاصا جديدا له في لبنان”.

وفرونيسكا المولودة في 30 مارس 1958 ستخلف بهذا التعيين السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى مؤخرا مهامه الجديدة مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

والدبلوماسية البولندية تتكلم العربية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة حيث درست في الجزائر ومصر وفرنسا.

وخلال مسيرتها المهنية، تنقلت في مناصب عديدة إذ كانت سفيرة لبلادها في كل من مصر (1999-2003) والمغرب حيث كانت معنية بشؤون موريتانيا والسنغال (2005-2010) كما كانت سفيرة للاتحاد الأوروبي في الأردن (2011 إلى 2015).

ومنذ 2017 انتقلت فرونيسكا إلى نيويورك حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة.

وخلال توليها هذه المهمة كلفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة إطلاق مفاوضات حكومية دولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف توسيعه ليشمل أعضاء جددا بما يمثل عالم اليوم بشكل أوسع.

وشاركت السفيرة البولندية هذه المهمة مع نظيرتها القطرية علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني.

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