تعرف على اهم العناصر الغذائية للقضاء على الشعور بالجوع

المستقلة /-يحتاج جسم الإنسان إلى العناصر الغذائية للقضاء على الشعور بالجوع، ومن المهم الانتباه إلى الوجبات التي نتناولها بهدف اختيار الأطعمة الصحية.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أفضل طريقة للشعور بالشبع لفترة طويلة وتجنب الإفراط في الاستهلاك هي تناول أطعمة قليلة السعرات الحرارية مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان القليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، إذ ستجعلك هذه الأطعمة تشعر بالشبع مع استهلاك سعرات حرارية أقل.

لأفوكادو

بينما تساعدنا جميع الفواكه والخضراوات على الشعور بالشبع لمدة أطول، فإن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد أن الأفوكادو مناسب بشكل خاص، ويمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وتتكون حبة أفوكادو واحدة طازجة من 72 % ماء وتحتوي على 13 غراما من الدهون الأحادية غير المشبعة و10 غرامات من الألياف.

اللوز

لسنوات، أظهرت الدراسات أن أنواع المكسرات المختلفة، مثل الفول السوداني والفستق، تساعدنا بشكل كبير على الشعور بالشبع. وركزت بعض الأبحاث على مكسرات معينة. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن اللوز فعال بشكل خاص كوجبة خفيفة صحية.

واللوز غني بالبروتينات والألياف والدهون وقليل الكربوهيدرات والطاقة القابلة للهضم، إلى جانب احتوائه على المغذيات الكبيرة.

العدس

ينتمي العدس إلى البقوليات التي تعتبر غنية بالألياف وكذلك البروتين، ويمكن أن يكون للأطعمة الغنية بالبروتين في حد ذاتها تأثير إيجابي على الجوع والشبع، فعلى سبيل المثال، يتم هضم البروتينات بشكل أبطأ من الكربوهيدرات.

وتمكنت دراسة من إظهار أن الوجبة التي تعتمد على البقوليات أدت إلى زيادة الشبع بنسبة 31 %، خاصة في حالات الجوع الحاد، كما يمكن أن تساعد في ذلك الوجبة التي تحتوي على العدس أو البقوليات الأخرى مثل الفاصولياء واللحم.

الشوفان

تعتبر حبوب الشوفان مصدرا غنيا بالألياف وتوفر الكربوهيدرات، وتؤمن إمدادا ثابتا بالطاقة للجسم على مدى فترة زمنية أطول، وهذا يضمن الإحساس بالشبع لمدة أطول وتوازن مستوى السكر.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 أنه بالمقارنة مع حبوب الإفطار الأخرى، فإن دقيق الشوفان يساعد على الشعور بالامتلاء بعد الأكل، ويقلل من الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

الزبادي

يعتبر الزبادي جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي، يحتوي على البروبيوتيك، وكذلك البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 12 وأحماض دهنية مختلفة. ويمكن للزبادي أيضا أن تعزز الشعور بالشبع. وقدمت العديد من الدراسات أدلة على قدرات الزبادي على الشعور بالشبع.