تعرف على الناقل الحصري لمباراتي العراق ضد الأردن وأوزبكستان

تعرف على الناقل الحصري لمباراتي العراق ضد الأردن وأوزبكستان

(المستقلة) حصلت قناة العراقية الرياضية، بشكل رسمي، على الحقوق الحصرية لمباراتي منتخب العراق المقبلتين ضد الأردن وأوزبكستان.

ويلتقي منتخب العراق وديا مع نظيره الأردني في 12 من الشهر الحالي، ثم يواجه أوزبكستان يوم 17، وذلك خلال معسكره المقبل في إمارة دبي الإماراتية.

ويستعد منتخب العراق لخوض غمار التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

يذكر أن منتخب “أسود الرافدين” يحتل صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن البحرين، أقرب ملاحقيه.