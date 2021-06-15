تعرف على التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا وفرنسا

المستقلة/- تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، صوب ملعب أليانز آرينا الذي سيكون مسرحا لقمة فرنسا وألمانيا، في ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وتعد هذه المباراة واحدة من المواجهات النارية للمجموعة السادسة، التي ضمت إلى جوارهما البرتغال والمجر.

ووفقا لموقع “هووسكورد” العالمي، فإن التشكيلة المتوقعة لقمة فرنسا وألمانيا، كالآتي:

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

“لوريس – هيرنانديز – كيمبيمبي – فاران – بافارد – توليسو – كانتي – بوجبا – جريزمان – مبابي – بنزيما”.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع

“نوير – رودرجير – هوميلز – جينتر – جوسينز – كروس – جندوجان – كيميتش – مولر – هافيرتز – جنابري”.

يشار إلى أن المنتخب الألماني يطمح للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأوروبية الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب إسبانيا برصيد ثلاثة ألقاب.