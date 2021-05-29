تطورات جديدة في مفاوضات ميسي مع برشلونة

المستقلة/- يتفاوض ليونيل ميسي، نجم برشلونة حاليا، من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي هذا الصيف.

وزعمت مصادر قريبة من ميسي في الأيام الماضية، أن البرغوث لم يحصل على عرض رسمي حتى الآن، لكن المفاوضات لا تزال جارية.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن عقد مدته 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات كلاعب، بالإضافة إلى 6 سنوات كسفير إستراتيجي.

وأشارت إلى أن ميسي سيقضي عامين مع برشلونة، ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي كسفير لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامي.

وسيحصل ميسي على 240 مليون يورو خلال السنوات الأربع له قبل الاعتزال.

وحاول خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إغلاق المفاوضات قبل مغادرة ميسي إلى كوبا أمريكا، لكن لم يصل إلى اتفاق على كل تفاصيل العقد حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تنقسم إلى جزأين: الأول يتعلق بميسي ولابورتا ويدور حول المشروع الرياضي لبرشلونة، أما الجزء الثاني، فيتعلق برافائيل يوستي نائب الرئيس، وخورخي ميسي والد اللاعب ووكيله، ويدور حول الجوانب المالية.

وذكرت “سبورت” أن هناك اتفاقا بين الأطراف حول أموال ميسي خلال الأعوام الأربعة كلاعب، لكن يأتي الاختلاف خلال فترة عمل البرغوث كسفير إستراتيجي لمدة 6 سنوات.

ويرغب لابورتا في أن ينقسم راتب ميسي كسفير إلى جزء ثابت رمزي بالإضافة إلى متغيرات، بينما يريد البرغوث رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.