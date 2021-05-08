تشيلسي يعرقل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المستقلة/- عاد تشيلسي بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد، بالتغلب على مانشستر سيتي (2-1)، مساء السبت، في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي التسجيل عبر رحيم ستيرلينج، في الدقيقة (44)، وعدل حكيم زياش النتيجة لتشيلسي، في الدقيقة (63)، قبل أن يسجل ماركوس ألونسو الهدف الثاني، في الدقيقة (93).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

رياضية

برشلونة يعلن إصابة أحد نجومه

اخر الاخبار

تحسن الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

اخر الاخبار

قنصلية السعودية تضع شروط على المسافرين للدخول عبر مطار دبي

اخر الاخبار

مسؤولون سودانيون يجتمعون مع المبعوث الأمريكي لمناقشة أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى

اخر الاخبار

فيديو.. منى زكي تكشف سبب عدم مشاهدة ابنتها أعمالها الفنية

اخر الاخبار

فيديو.. منى زكي تكشف سبب عدم مشاهدة ابنتها أعمالها الفنية

اخر الاخبار

بعد تدهور حالتها.. الفريق الطبي للإعلامية المصرية إيمان الحصري يناشد بعلاجها فى الخارج

اخبار السعودية

“الخطوط السعودية” تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية فى هذا الموعد

اخر الاخبار

برئاسة قطر.. جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية الإثنين المقبل

رياضية

برشلونة وأتلتيكو يقدمان هدية إلى ريال مدريد

رياضية

دورتموند يمنح غريمه بايرن لقب الدوري الألماني

رياضية

مدرب الطلبة يحذر لاعبيه من نفط ميسان

رياضية

ريال مدريد يعلن تجدد إصابة راموس

رياضية

باريس سان جيرمان يجدد عقد نجمه

رياضية

الشرطة يكتسح الكرخ بثلاثية في الدوري العراقي