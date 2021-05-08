تشيلسي يعرقل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المستقلة/- عاد تشيلسي بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد، بالتغلب على مانشستر سيتي (2-1)، مساء السبت، في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي التسجيل عبر رحيم ستيرلينج، في الدقيقة (44)، وعدل حكيم زياش النتيجة لتشيلسي، في الدقيقة (63)، قبل أن يسجل ماركوس ألونسو الهدف الثاني، في الدقيقة (93).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث.