تسريب جديد عن “آيفون 13″.. و”مفاجآت” في الشكل الخارجي

المستقلة /… قبل أشهر من موعد إطلاقه المتوقع في سبتمبر المقبل، كشفت صور جديدة جرى تسريبها لهاتف “آيفون 13″، عن “شكل جديد” للجهاز المرتقب.

وقالت مواقع متخصصة في التكنولوجيا إن الصور المسربة تظهر تغييرين محلوظين في شكل الهاتف الذي تصنعه شركة “أبل” الأميركية العملاقة.

والتغيير طال “النوتش” (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

وكانت “أبل” قد بدأت في استخدام “النوتش” في هاتف “آيفون X” الذي أطلقته عام 2017.

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أما التغيير الثاني، فقد طال شكل توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن “أبل” قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا.

ولم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والمزايا الجديدة التي يترقبها عشاق الآيفون.

ومن جهة أخرى، رجح موقع “mysmartprice” أن يكون حجم “آيفون 13” أصغر من النسخة السابق “آيفون 12″، لكنه سيتميز بوجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق. (النهاية)

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