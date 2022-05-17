تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بالحمى النزفية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل 13 إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق ” ان المحافظة سجلت 13 إصابة بالحمى النزفية 10 منها مؤكدة .

واعرب العلاق عن اسفه لوفاة شخصين، منوها الى أنهما وصلا متأخرين ال المستشفى.

واكد ان دائرة الصحة اتخذت كافة الاجراءات لمواجهة هذا المرض، معربا عن اعتقاده بأن العواصف الترابية ساهمت في القضاء على القراد الناقل للمرض.

واشاد العلاق بدور المستوصفات البيطرية في مواجهة المرض بعد توفير العديد من العلاجات.