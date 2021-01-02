ترامب يدعو للتظاهر ردا على جلسة إقرار نتائج الانتخابات الأمريكية

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المستقلة/- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب على “تويتر”: “التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ 6 من كانون الثاني الحالي.. أوقفوا السرقة”.

وأكدت قناة CNN الإخبارية أن “مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في الـ6 من كانون الثاني الجاري”.

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في 6 كانون الثاني وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

بدوره، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بأغلبية تسمح بتخطي “فيتو” ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع.

وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.

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