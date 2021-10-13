تراجع اسعار النفط وسط مخاوف التضخم وارتفاع الدولار

المسقتلة /-تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا إلى رفع التضخم وإبطاء النمو العالمي، مما يقلل الطلب على النفط.

كما أثر الدولار الأمريكي القوي، الذي يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد، على أسعار النفط، حيث إنه يجعل النفط أكثر تكلفة لأولئك الذين يملكون عملات أخرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 80.56 دولارا للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.08٪ ، إلى 83.36 دولارًا للبرميل.

خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى بسبب مخاوف من أن تعطل سلسلة التوريد وضغوط التكلفة تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال مراقبو النفط يركزون على ما إذا كان ارتفاع أسعار الغاز والفحم سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية لتوليد الطاقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اقتصادية

تراجع اسعار النفط وسط مخاوف التضخم وارتفاع الدولار

اخبار العراق

قتيبة الجبوري يطالب بإعادة العد والفرز يدويا في محافظة صلاح الدين

اخبار فلسطين

مفهمة فلسطين الحديثة ..كتاب جديد عن المعرفة التحررية

اخر الاخبار

لاروسي تتعلّم العربية، بأغاني فيروز

اخبار العراق

اتحاد الصحفيين العرب يشيد بالانتخابات العراقية

اخبار العراق

  الخطابي : كربلاء المحافظة الاولى في إنجاز مشاريع تنمية الاقاليم

اخر الاخبار

التعليم يحصّن الأجيال من التطرّف

اخر الاخبار

التعليم يحصّن الأجيال من التطرّف

اخبار العراق

معلقا على الانتخابات..هوشيار عبدالله:  شهداء ثورة تشرين استشهدوا مرتين

اخبار العراق

اطلاق حملة لمساعدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الليرة التركية بشكل مدوي امام الدولار

اخبار العراق

هادي العامري: سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة

اخبار العراق

التعليم توجه رسالة الى الجامعات والكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

اخر الاخبار

آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية يصوتون لاجراء اضراب

اخبار العراق

اليوم.. مباراة مرتقبة بين المنتخب العراقي والاماراتي

اخبار العراق

الصحَّة لا تسبعد دخول البلاد بموجة رابعة لكوفيد- 19 نهاية العام الحالي

اخر الاخبار

وزارة التربية تستعيد المدارس من مفوضية الانتخابات