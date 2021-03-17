تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، لأعلى مستوى خلال ١٣ شهر.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

 

و انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.2 بالمائة إلى 1726.60 دولار للأوقية.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1727.98 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.91.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات بسبب أحداث مباراة الشرطة والديوانية

اخر الاخبار

معلقه فى حبل .. انتحار طفلة مصرية شنقًا بسبب لعبة “ببجي”

الاخبار

كيف يعود الطلب على النفط إلى مستويات ماقبل كورونا؟

اخر الاخبار

الأردن.. توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين لهذا السبب

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

مصر.. حبس الناشطة سناء سيف سنة ونصف السنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

اخر الاخبار

فيديو.. هل منع أحمد أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري من التمثيل؟

اخر الاخبار

فيديو.. هل منع أحمد أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري من التمثيل؟

اخر الاخبار

وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض

اخر الاخبار

سلطنة عمان.. القبض على شخص دهس امرأة أجنبية وسرقها

اخر الاخبار

وزير الخارجية: لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% بنهر النيل

اخر الاخبار

أول رد من فتى الزرقاء بعد صدور حكم بإعدام 6 من المعتدين عليه.. فيديو

اخبار الاردن

الأردن.. الحكم بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

اخر الاخبار

الرئاسة السورية تكشف عن حالة الأسد وعقيلته بعد الإصابة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

الأردن: ضبط شحنة أنابيب ملوثة إشعاعيا وإعادتها لبلد المنشأ

اخر الاخبار

 محكمة كويتية تقضي بحبس ضابطين 7 سنوات في قضية تسريبات أمن الدولة

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات