تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، لأعلى مستوى خلال ١٣ شهر.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

و انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.2 بالمائة إلى 1726.60 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1727.98 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.91.