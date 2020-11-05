تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.32 مليار دولار

تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.32 مليار دولار

المستقلة/- واصل احتياطي مصر من الذهب تراجعه خلال أكتوبر 2020 للشهر الثاني على التوالي بضغط عالمي، على أساس شهري.

و تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.328 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 4.361 مليار دولار في سبتمبر السابق له..بحسب بيانات البنك المركزي المصري>

وبحسب البيانات، تراجعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال أكتوبر 2020 بنسبة 0.75 بالمائة (على أساس شهري) بما يعادل 33 مليون دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنحو 1.02 مليار دولار، مقابل 3.301 مليار دولار بنهاية 2019.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 33 بالمائة، بما يعادل 1.06 مليار دولار، مقابل 3.26 مليار دولار في أكتوبر 2019.