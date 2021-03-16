تراجع أسعار النفط لأقل من 69 دولار للبرميل

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء 16 مارس، بسبب ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، مدفوعة بالمخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كورونا.

وتراجع خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 68.39 دولار للبرميل، وكان قد هبط 0.5% أمس الاثنين. ونزل الخام الأميركي 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3% في الجلسة السابقة.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

وقلصت جائحة كورونا الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

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