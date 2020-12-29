تراجع أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

المستقلة/- انخفضت أسعار الدولار خلال التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، متأثرا بحزمة التحفيز المالي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.2238 دولار ، كما هبط أمام الين الياباني بنسبة 0.1% عند 103.66 ين، فيما انخفضت أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% مسجلة 1.3510 دولار.

وانخفض الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.3% عند 0.8863 فرنك، كما هبط مؤشر الدولار الرئيسي -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% إلى 90.086 نقطة.

وصوت البرلمان الأمريكي لصالح مشروع قانون يعزز شيكات التحفيز المقدمة للأفراد إلى 2000 دولار، في انتظار قرار الكونجرس.