تخليد ذكرى أساطير الكرة العراقية قبل مواجهة الأردن

(المستقلة) من المنتظر أن يقوم لاعبو منتخب العراق بتكريم أساطير الكرة العراقية الذين رحلوا مؤخرا، قبل انطلاق المباراة الودية ضد الأردن، مساء اليوم الخميس.

وقبل انطلاق المواجهة، سيحمل “أسود الرافدين” قمصان أساطير الكرة العراقية أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي، لاستذكارهم بعدما وافاهم الأجل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وتأتي المباراة الودية بين العراق والأردن على هامش معسكر “أسود الرافدين” في دبي، استعدادا لاستئناف منافسات التصفيات الآسيوية في العام المقبل.

وخضع وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، أمس الأربعاء، إلى مسحة كورونا التي أثبتت إصابة المدافع أحمد إبراهيم بعد ظهور النتيجة إيجابية والذي تم عزله عن وفد المنتخب لتلقي العلاج لحين كسب الشفاء التام.

وسيغيب 5 لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة وأحمد ابراهيم، لإصابتهم بفيروس كورونا.