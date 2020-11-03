تخطط لانقلاب .. تصريح خطير لـ بيلوسي بشأن نتائج الانتخابات

المستقلة /- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس مستعد لتحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية، في حال لم يتم إعلان النتيجة قبل يوم السادس من يناير المقبل.

وأضافت “بيلوسي”، في تصريح للإذاعة الوطنية العامة، أن الشعب الأمريكى يعرف القانون جيدًا، وأهمية دور الكونجرس وتحديدًا مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بفرز الأصوات وإعلان الفائز فى الانتخابات، في حال أسفرت النتيجة عن التعادل.

وأشارت إلى أن مجلس النواب الأمريكي يستعد منذ فترة لهذا السيناريو، لأنها ترى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عديم المسئولية ولا يحترم الدستور ونزاهة الانتخابات، قائلةً “نحن جاهزون له”، حسبما نقلت عنها مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

واستدركت “بيلوسي”، قائلةً “لكن دعونا لا نقلق بشأن ذلك الآن، ربما لن نحتاج إليه”.

وينص النظام الانتخابي الأمريكي، بأنه في حال إعلان الهيئة الانتخابية تعادلًا في الأصوات، يجري مجلس النواب تصويتًا يسمي “حاكم البيت الأبيض” ويختار من بين المرشحين.