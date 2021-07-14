تحذير عاجل من رئيس الوزراء الأردني بشأن إصابات كورونا في المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، من تداعيات تصاعد منحنى نسب وأعداد الإصابات والوفيات والإدخالات للمستشفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأكد رئيس الوزراء اليوم الأربعاء خلال ترأسه اجتماعا للجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الذي عقد في رئاسة الوزراء، أن هذا التصاعد في نسب الإصابات يستوجب التنبه والاحتياط لعدم الابتعاد عن الهدف الاستراتيجي للاستمرار بالعبور إلى صيف آمن تفتح فيه القطاعات كاملة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقال إن الحكومة ماضية في خططها والتزاماتها بعودة التعليم الوجاهي في المدارس خلال شهر سبتمبر المقبل وفي والجامعات مع بداية أكتوبر وضمن الاشتراطات الصحية العامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الوصول إلى أعداد ونسب آمنة مجتمعيا بخصوص الأشخاص الذين تلقوا المطاعيم باعتباره أمرا مركزيا للمضي قدما بخطط فتح القطاعات، مشددا على أن جميع المطاعيم التي يتعامل معها الأردن آمنة وفاعلة ومعتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووفقا لتقييمات وتقديرات الجهات الدولية المختصة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بتعزيز آليات الرقابة والتفتيش للتعامل بحزم مع مظاهر عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.