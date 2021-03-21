تحذير جديد من الأرصاد المصرية بسبب طقس الغد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للأتربة يصاحبها شوائب عالقة في الجو نهارا.

ويكون الطقس، غدا الاثنين، حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد، ويكون معتدلا ليلا.

وتظل الظاهرة الجوية المؤثرة غدا هي الأتربة العالقة على جميع أنحاء الجمهورية يصاحبها نشاط للرياح المثارة والمحملة للأتربة تكون نشطة على سيناء والسواحل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 20، والسواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 33 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23.

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