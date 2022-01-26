تحذيرات من تناول عصير البرتقال أثناء إصابتك بأوميكرون

المستقلة /-حذر الأطباء، والدكتور روبرت جي لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية في مؤسسة سان جوزف الصحية، وموقع “إيت ذيس نوت ذات” Eat This Not That، من تناول عصير البرتقال، إذا اشتبهت أو اصبت بفيروس كورونا، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والبوتاسيوم، وكلاهما من العناصر الغذائية الأساسية للشفاء من المرض.

وأشار الدكتور بوب أن الطبيعة الحمضية لعصير البرتقال تسبب بالمزيد من الانزعاج إذا كان الشخص مصابا بأوميكرون، وخاصة أنه يؤدي إلى التهاب الحلق الشديد، والتي هي أحد الأعراض الرئيسية التي يعاني منها مريض أوميكرون، حيث ان الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على الحمضيات واللاذعة قليلاً، سيكون من الصعب ابتلاعها.

هذا وينصح دكتور بوب بترطيب الجسم أثناء الاصابة بأوميكرون، وتناول مشروبات تحتوي على نسبة عالية من الإلكترولايت، والتي تشمل معادن تمنح شحنات كهربائية عند مزجها بالماء، مثل شراب ماء جوز الهند والحليب ومخفوقات الفواكه، كما ان شرب الماء يمكن أن يتسبب في معاناة مريض عدوى أوميكرون من جفاف حاد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

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