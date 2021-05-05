تحديد موعد المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول

المستقلة/- حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعدا جديدا للمباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الـ34 من البريميرليج.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم الأحد الماضي على ملعب “أولد ترافورد”، لكنها تأجلت بعد اقتحام جماهير “الشياطين الحمر” لمسرح الأحلام، مطالبة ملاك النادي بالرحيل وبيع أسهمهم.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء، إقامة المباراة مساء الخميس الموافق 13 مايو/ أيار الجاري، في تمام الساعة الثامنة والربع بالتوقيت المحلي.

كما تقرر إقامة مباراة يونايتد ضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، ما يعني اضطرار الشياطين الحمر لخوض مباراتين في غضون 3 أيام فقط.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، متأخرا عن جاره مانشستر سيتي، المتصدر، بفارق 13 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 54 نقطة.