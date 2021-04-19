تحالف سائرون يتهم المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25 تريليون دينار

المستقلة /- اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25 ترليون دينار عندما اوقف العمل بقانون الضريبة رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “المادة ٣٤ الفقرة ج التي طالب بها وزير المالية علي علاوي تختلف من حيث الشكل والمضمون وليس لها علاقة بضريبة الدخل”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تسبب بخسارة العراق ٢٥ ترليون بسبب إيقاف العمل بقانون ضريبة الدخل”، مبينا أنه “ليس من صلاحية مجلس الوزراء إيقاف العمل بقانون الضرائب”.

وكانت اللجنة المالية النيابية لوحت في وقت سابق، باستجواب وزير المالية محمد علاوي في حال عدم تراجعه عن قراره الخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.