تجنب هذه الأطعمة لكي لا تصاب بامراض القلب والسكتة الدماغية

تجنب امراض القلب من دون تناول الأدوية

تجنب امراض القلب من دون تناول الأدوية

المستقلة … يعيش اغلب الاشخاص حول العالم مع المعاناة الدائمة من امراض القلب والتي قد تكون جزءاً اساسياً في حياتهم اليومية وهو ما يجعلهم يعيشون بقلق دائم بسبب مضاعفات امراض القلب.

وتعتبر صحة القلب هي المؤشر الأبرز التي تدل على حيوية ونشاط الإنسان. وأي اعتلال بهذا العضو ينعكس سلباً عليه، ويؤثر في مسيرة حياته، ببعديها الجسدي والنفسي.

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ولتجب الاصابة باي نوع من انواع امراض القلب ينصح باتباع مجموعة من النصائح التي من شأنها تقليل احتمالية الاصابة، ومنها: