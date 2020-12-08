تجنب امراض القلب من دون تناول الأدوية
المستقلة … يعيش اغلب الاشخاص حول العالم مع المعاناة الدائمة من امراض القلب والتي قد تكون جزءاً اساسياً في حياتهم اليومية وهو ما يجعلهم يعيشون بقلق دائم بسبب مضاعفات امراض القلب.
وتعتبر صحة القلب هي المؤشر الأبرز التي تدل على حيوية ونشاط الإنسان. وأي اعتلال بهذا العضو ينعكس سلباً عليه، ويؤثر في مسيرة حياته، ببعديها الجسدي والنفسي.
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ولتجب الاصابة باي نوع من انواع امراض القلب ينصح باتباع مجموعة من النصائح التي من شأنها تقليل احتمالية الاصابة، ومنها:
- قد تساعد ممارسة التنفس اليومي على الشعور بالهدوء وتحسين صحة القلب.
- التنفس البديل لمنخر الأنف.
- الجلوس في وضع مريح.
- وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى.
- رفع اليد اليمنى لأعلى ووضع الإصبع الأيمن على فتحة الأنف اليمنى لإغلاقها.
- الاستنشاق من خلال فتحة الأنف اليسرى.
- استخدام إصبع السبابة الأيمن لإغلاق فتحة الأنف اليسرى لفترة وجيزة.
- افتح فتحة الأنف اليمنى والقيام بالزفير من خلالها.
- الاستنشاق من فتحة الأنف اليمنى ثم إغلاق الأخرى باستخدام الإبهام.
- فتح فتحة الأنف اليسرى والقيام بالزفير من خلالها.
- الاستمرار في أداء هذه الدورة لمدة خمس دقائق.
- التنفس باستخدام الحجاب الحاجز (البطن).
- الجلوس في وضع مريح أو الاستلقاء على الظهر.
- وضع إحدى اليدين على الجزء العلوي من الصدر والأخرى على البطن أسفل القفص الصدري مباشرة.
- التنفس ببطء من خلال الأنف، ودفع الهواء بعمق نحو أسفل البطن. ويجب أن تظل اليد ثابتة على الصدر، ورفع اليد الموجودة على البطن.
- شد العضلات البطنية وجعلها تسقط في الداخل أثناء الاستنشاق. ورفع اليد عن البطن إلى موضعها الأصلي، والاستمرار بذلك لمدة خمس إلى عشر دقائق.
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