تدشين خدمة (هولو دكتور) في مطار المدينة المنورة لخدمة الحجاج

تتيح للمريض التفاعل ثلاثي الأبعاد مع الطبيب عن بعد

المستقلة/- دشّن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الثلاثاء، خدمة الـ (هولو دكتور) والتي يتم من خلالها تقديم استشارات طبية متنوعة لحجاج هذا العام.

الخدمة التي تقدم عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC توفر إمكانية الكشف والتشخيص وصرف الأدوية من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في العاصمة الرياض.

الجلاجل صرح أنه تم ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه المبادرة التي يُقدمها مستشفى صحة الافتراضي بالتعاون مع مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتي تهدف لتوفير استشارات من فريق استشاري يعمل على مدار الساعة ضمن 3 أقسام أساسية هي: السكتات الدماغية والعناية المركزة والأشعة.

وتتيح هذه التقنية للمريض التفاعل ثلاثي الأبعاد مع طبيبه، بحيث يمكن له أن يقف أمام الجهاز الموجود في المطار وطلب الاستشارة الطبية التي يحتاجها، وسيتلقاها بشكل مباشر، حيث توفر الخدمة فحص كافة المؤشرات الحيوية التي يحتاجها الطبيب لكي يقدم استشارته للمريض بشكل فوري.

يُذكر أن الصحة السعودية تقدم خدمات الاستشارات الطبية الفورية عبر الاتصال على الرقم المجاني 937، أوعن طريق الدخول على تطبيق صحتي.

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