تتصدرها الولايات المتحدة..إصابات كورونا حول العالم تتخطى 80 مليون شخص

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المستقلة/- تخطى عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 80 مليون شخص..وفقا لأحدث الاحصائيات.

وبلغ عدد الوفيات إثر وباء كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم نحو 1.75 مليون شخص.

وتتصدر القائمة الأكثر تأثراً بهذا الوباء الولايات المتحدة بين الدول؛ حيث سجلت 18.8 مليون حتى مساء أمس، تليها الهند بواقع 10.2 مليون، والبرازيل بواقع 7.45 مليون.

وهناك أكثر من 330 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة، و190 ألفاً في البرازيل، و147,000 في الهند.

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