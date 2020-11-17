تباين مؤشرات الأسواق العربية في نهاية التعاملات

المستقلة/أمل نبيل/ تباينت مؤشرات الأسواق العربية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

وارتفعت معظم مؤشرات الأسواق العربية باستثناء تراجع مؤشر بورصة قطر.

السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54% إلى مستوى 8572.73 نقطة ليربح نحو 46.09 نقطة.

وسجل السوق تراجعاً بالسيولة لتصل قيمة التداول إلى 14.139 مليار ريال مقابل 16.3 مليار ريال، فيما إرتفعت أحجام التداوللتصل إلى 551.699 مليون سهم مقابل 456.265 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الإثنين.

الكويت

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر العام 0.45%، وارتفع السوق الأول 0.57%، وسجل المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ نمواً بنسبة 0.13% و0.50% على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنحو 13.5% لتصل إلى 48 مليون دينار مقابل 55.46 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 3.9% لتصل إلى 174.16 مليون سهم مقابل 180.26 مليون سهم بجلسة الاثنين.

مصر

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تداولات اليوم،وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.66 بالمائة، ليغلق عند 11063 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.97 بالمائة، لينهي الجلسة عند 2016 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.21 بالمائة، عند مستوى 2958 نقطة.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 2.19 مليار جنيه، من خلال 719.68 مليون سهم، عبر 57.28 ألف صفقة

الامارات

صعد المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.79 ٪ إلى مستوى 2317.31 نقطة، بربحية 18.26 نقطة، وجرت تعاملات إجمالية بنحو 220.67 مليون سهم، بقيمة 348.94 مليون درهم

وسجلت أسهم دبي قيمة سوقية بنحو 325.38 مليار درهم، مقابل أمس الاثنين بنحو 323.53 مليار درهم، بمكاسب 1.85 مليار درهم.

كما صعد سوق أبوظبي فوق مستوى 4900 نقطة، بالغاً مستوى 4960.13 نقطة.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 713.97 مليار درهم، مقابل نحو 715.68 مليار درهم أمس الاثنين، بفقدان 1.71 مليار درهم.

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعاً 0.07 ٪، مغلقا عند مستوى .3641.03 نقطة

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 10.05 مليون سهم، مقابل 8.76 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 892.83 ألف ريال بجلسة أمس الاثنين.

قطر

تراجعت مؤشرات بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% عند النقطة 10211.33، ليفقد 15.87 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.

وتراجعت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 495.78 مليون ريال، مقابل 564.84 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات في الختام 203.43 مليون سهم، مقارنة بـ233.38 مليون سهم في الجلسة السابقة.