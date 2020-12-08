تباين أسعار الدولار خلال تعاملات الثلاثاء

المستقلة/- تباينت أسعار الدولار الأمريكي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وتراجع الدولار أمام اليورو .

وتراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.08% ليرتفع اليورو إلى 1.2119 دولار، كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% مسجلاً 104.10 ين.

وارتفع الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنحو 0.4% ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3332 دولار، في حين تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% مسجلاً 0.889 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09% ليصل إلى 90.874 نقطة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام.