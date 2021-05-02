تأجيل قمة يونايتد ضد ليفربول بسبب احتجاجات الجماهير

المستقلة/- تسببت احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي، في تأجيل انطلاق مواجهة الفريق المقرر إقامتها أمام ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد منذ دقائق، رافعة لافتات تعلن من خلالها رغبتها في رحيل ملاك النادي، بسبب مشاركتهم في تدشين دوري السوبر الأوروبي.

وبحسب “بي بي سي”، تم تأخير انطلاق المباراة لدواعي أمنية، ولكن لم يتم تحديد الموعد الجديد لانطلاق المواجهة.

يذكر أن مانشستر سيتي بإمكانه التتويج بلقب الدوري رسميا اليوم، وذلك في حال نجح ليفربول في التغلب على اليونايتد.

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