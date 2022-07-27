تأثير ارتفاع درجات الحرارة على فاعلية الادوية

المستقلة / تضرب كامل أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة أسوأ موجة حر من أي وقت مضى، بينما لقي أكثر من 1500 شخص مصرعهم عبر القارات، حيث استمرت درجات الحرارة في الارتفاع لتتجاوز 42 درجة مئوية ، لا يوجد العديد من المنازل التي تحتوي على تكييف مناسب.

هذه مشكلة واحدة للأشخاص الذين يقومون بتخزين أدوية لأمراض مختلفة، بسبب ارتفاع درجة حرارة دواء الطقس الحار والتسبب في آثار ضارة منذ ذلك الحين قوة الأملاح يتغير باستمرار.

 

كيف تؤثر الحرارة على الأدوية؟

 

وفقا لموقع ” timesnownews” عندما يكون الجو دافئًا للغاية، فإن محاصرة الحرارة في عبوة الدواء إلى جانب المناطق المحيطة يمكن أن تقلل من فعاليتها، مما يجعلها غير فعالة، ومع ذلك، فإن بعض الأملاح في الأدوية مفرطة النشاط ويمكن أن تكون ضارة بالصحة، حيث تتطلب الأدوية المختلفة درجات حرارة تخزين مختلفة للحفاظ على فعاليتها.

 

ما هي درجة الحرارة الصحيحة للأدوية؟

يعتمد ذلك على الدواء المعني، حيث يتطلب البعض تبريده بينما يتمتع البعض الآخر بعمر افتراضي أطول في درجة حرارة الغرفة.

 

كيف تتأكد من أن الأدوية لا تفسد؟

يجب تخزين الأدوية في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن الحرارة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، اتبع دائمًا الخطوات التالية:

اقرأ الملصق لمعرفة درجة الحرارة المثالية:

أثناء شراء الدواء بدون وصفة طبية، تحقق دائمًا من درجة الحرارة التي يجب أن يحتفظ بها الدواء للتأكد من كفاءته.

تخزينها في مكان بارد وجاف:

إذا لم يكن هناك مكيف هواء في منزلك، حدد المناطق الأكثر برودة والأكثر قتامة، وقم بتخزين الأدوية هناك.

الحد من التعرض للضوء:

احتفظ بجميع الأدوية بعيدًا عن النوافذ والأبواب حتى لا يسقط عليها ضوء الشمس المباشر، احجب أشعة الشمس من خلال الستائر أو أي مادة أخرى معتمة.

الابتعاد عن الرطوبة:

بصرف النظر عن ذلك، احتفظ أيضًا بأدويتك بعيدًا عن الحمام أو الخزانات في المطبخ أو مناطق الرطوبة العالية المماثلة. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الرطوبة أيضًا إلى جعلها غير فعالة

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